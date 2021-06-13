ماكرون: فرنسا ستوفر نحو 60 مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا لسكان العالم

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، إن بلاده تعهدت بتوفير ما يتراوح بين 30 إلى 60 مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، فضلا عن توفير كميات أكثر من اللقاح للاتحاد الإفريقي، وذلك ضمن تعهدات قادة قمة مجموعة الدول السبع بتوفير مليار جرعة لقاح لتحصين سكان العالم من الإصابة بالفيروس.

وأضاف ماكرون، خلال كلمته في المؤتمر الختامي لقمة مجموعة الدول السبع ونقلتها قناة "سكاي نيوز" البريطانية، أن القمة استهدفت تسريع وتيرة تلقيح سكان العالم ضد فيروس كورونا، وضمان أن تلقيح 60% منهم العام القادم.

وأشار ماكرون إلى أن القارة الإفريقية تمثل 20% من المناطق المحتاجة للقاحات في العالم، مضيفا: "نحن بحاجة إلى مساعدة القارة بأكملها وكافة القارات لزيادة القدرة الإنتاجية، وإفريقيا تستطيع أن تنهض".

وأوضح أنه من أجل تحقيق ذلك لابد من رفع بعض القيود على الصادرات، لذا قام قادة القمة بالالتزام معا برفع القيود على الصادرات، وألا نجعل حروب حماية الملكية الفكرية تمنع الهدف الرامي نشر اللقاحات حول العالم.

ولفت الرئيس الفرنسي إلى أن بلاده تدعم الولايات المتحدة الأمريكية والبلدان المشاركة في القمة في هذا الصدد، مشيرا إلى أنه ستتم مناقشة الأمر مع منظمة التجارة العالمية خلال الأسابيع القادمة.

وفيما يخص المقترحات حول منع حدوث جائحة مستقبلية، قال ماكرون: "إننا اتفقنا على مواجهة أي جائحة قادمة خلال مناقشة الأمر مع الرئيس الأمريكي بايدن، وسنعمل على إعادة إصلاح منظمة الصحة العالمية، من أجل تطوير أنظمة الإنذار المبكر، والاستثمار بشكل كبير في الأنظمة الصحية".