محافظ الشرقية يترأس لجان الاختبار لتجديد شغل وظائف قيادية بالديوان العام والطرق والنقل والتعليم

ترأس الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، لجان الاختبار لتجديد شغل الوظائف الآتية، مدير عام الإدارة العامة للمشروعات بمديرية الطرق والنقل، مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بمديرية التربية والتعليم، مدير عام الإدارة العامة للشئون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم، مدير عام الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة بالديوان العام، مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي بالديوان العام، سكرتير مركز ومدينة الزقازيق.

يأتي ذلك تفعيلاً لسياسة الإصلاح الإداري، والتي تنتهجها الدولة بما ينعكس على تحسين مستوى أداء دولاب العمل الحكومي، وفقًا لبيان المحافظة اليوم الأحد.

أكد المحافظ، أن معايير الاختبار تتضمن التعرف على الإمكانيات البشرية للمتقدم لشغل الوظيفة ومدى قدرته على تقديم الأفضل لتحسين منظومة العمل، وضبط الأداء وكذلك اختبار السمات الشخصية ومهارات الاتصال وقياس مدى قدرته على حل المشكلات وإدارة الأزمات وسرعة اتخاذ القرار، بالإضافة إلى تقديم عرضاً للإنجازات التي حققها كل متقدم والمؤهلات الحاصل عليها وإلمامه بالقواعد العامة للحاسب الآلي فضلاً عن تقارير تقييم الأداء والتعرف على المقترح التطويري للنهوض بالمنظومة التي يعمل بها.

حضر الإختبارات المهندس محمد الصافي، السكرتير العام المساعد واللواء السعيد عبد المعطي، الخبير الوطني للتنمية المحلية، والمستشار زكريا الشافعي المستشار القانوني للمحافظة، ورمضان عبد الحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم، وخالد إمام، مدير مديرية التنظيم والإدارة.