المملكة المتحدة تسجل 7490 إصابة جديدة بكورونا و8 وفيات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

سجلت المملكة المتحدة 7490 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد إلى جانب 8 حالات وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

لترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 4 ملايين و574 ألفا و445 حالات، والوفيات إلى 128 ألفا و160.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج اليوم الأحد، أنه تم إعطاء 7ر70 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في بريطانيا حتى الآن.

وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في بريطانيا بـ 493 ألفا و874 جرعة في اليوم الواحد، وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق البلاد شهرا واحدا لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين.

وبدأت حملة التطعيم ضد الفيروس في بريطانيا قبل نحو 25 أسبوعا.

وسجلت بريطانيا أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل عام و19 أسبوعا.