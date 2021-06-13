رئيس مدينة المنيا: إنشاء نقطة تواجد للأطفال المفقودين بكورنيش النيل

تابع العميد محمد صلاح أبوكريشة، رئيس مركز ومدينة المنيا، انتظام عمل غرفة عمليات إدارة كورنيش مدينة المنيا، وكافة الشكاوى الواردة إلى غرفة العمليات والعمل على حلها فوراً، خاصة المشاكل المتعلقة بتأمين الأطفال بإغلاق فتحات أعمدة الإنارة ونظافة المكان ورفع أي تجمعات للقمامة، والقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين.

وقال مصطفى مرسي، مدير كورنيش المنيا، إن استمرار حملات التطهير والتعقيم، تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، لافتا إلى تنفيذ توجيهات رئيس مركز ومدينة المنيا بتوزيع عمال النظافة، وتواجدهم على مدار الساعة، واستخدام أدوات ومعدات التطهير في تطهير كورنيش مدينة المنيا على نهر النيل، من المشايات والاستراحات والمقاعد به بالكامل، وكذلك الحدائق والأسوار والمسطحات الخضراء، وأماكن المواطنين بالممرات بداية من نادي الشرطة جنوبا وحتى ديوان عام المحافظة.

ووجه رئيس المدينة إدارة كورنيش المنيا بعمل نقطة تواجد للأطفال المفقودين بكورنيش المنيا، إضافة إلى التعامل مع الباعة الجائلين الذين يتواجدون بكثافة على الكورنيش، مما قد يؤدي ذلك تكدير الجو العام.