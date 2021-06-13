أول نيبون ايروايز للطيران تسبق شركات اليابان في تطعيم الموظفين ضد كورونا

بدأت شركة أول نيبون ايروايز اليابانية للخطوط الجوية، اليوم الأحد، برنامجها لتطعيم الموظفين في مطار هانيدا في طوكيو، حيث سبقت الجدول الزمني الذي حددته الحكومة بأكثر من أسبوع لتصبح أول شركة يابانية تعلن بدء تقديم اللقاحات في مكان العمل.

وكشفت الحكومة في وقت سابق من هذا الشهر عن خطة للسماح للشركات والجامعات بإدارة برامج التطعيم ضد فيروس كورونا في أماكن العمل اعتبارا من 21 يونيو، حيث تتطلع اليابان إلى تسريع وتيرة التطعيم ضد كورونا يوميا وتوسيع نطاق الفئات المؤهلة للحصول على التطعيم لتشمل الشباب.

وذكرت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء، اليوم الأحد، أن شركة أول نيبون هولدنجس، الشركة الأم لأول نيبون ايروايز، سعت في البداية لبدء التطعيم في أماكن العمل من ذلك اليوم، ولكنها تمكنت من تقديم موعد بدء الخطة بالتعاون مع الحكومة.

وتخطط شركة الخطوط الجوية اليابانية "جابان ايرلاينز" لبدء تطعيم الموظفين في مطار طوكيو غدا الاثنين.

وتم إطلاق برنامج التطعيم ضد كورونا في اليابان في فبراير للعاملين في مجال الرعاية الصحية، وتم توسيعه ليشمل الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما فأكثر في أبريل، ولكن مع بقاء 40 يوما فقط على بدء دورة الألعاب الأولمبية (أولمبياد طوكيو)، لا يزال معدل التطعيم في اليابان منخفضا مقارنة بالدول الصناعية الكبرى الأخرى.