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أعداد جريدة الشروق
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وزيرة العدل الألمانية تدعو إلى مراجعة كمامات الوجه الإجبارية

برلين (د ب أ)
نشر في: الأحد 13 يونيو 2021 - 11:03 ص | آخر تحديث: الأحد 13 يونيو 2021 - 11:03 ص

قالت وزيرة العدل الألمانية، كريستينا لامبرشت لصحيفة "بيلد أم سونتاج" اليوم الأحد، إنه مع استمرار انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا، حان الوقت للزعماء السياسيين للبدء في النظر ما إذا كانت كمامات الوجه، مازال ينبغي أن تكون إجبارية أم لا.

وأضافت الوزيرة أنه سيتعين على زعماء الولايات توضيح "ما إذا كان وأينما كان مطلب الكمامات مازال متناسبا إذا كانت أرقام الإصابة منخفضة وتستمر في التراجع".

وأضافت أنه هذا هو الحال بشكل خاص بالنسبة للمدارس، حيث يتضرر التلاميذ بشكل خاص، بمطلب ارتداء كمامات الوجه.

وبلغ معدل الإصابة لسبعة أيام في ألمانيا 3ر17 لكل مئة ألف من السكان، طبقا لما ذكره معهد "روبرت كوخ" للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الأحد، بالمقارنة بـ7ر24 الأسبوع الماضي.

وذهب نائب رئيس البرلمان الألماني(بوندستاج)، فولفجانج كوبيكي، إلى أبعد مما قالته لامبرشت، حيث دعا إلى إنهاء كامل للكمامات الإجبارية في ضوء الأرقام: مع معدلات إصابة، أقل بشكل واضح عن 35، لا يمكن للولاية أن تفرض قيودا شاملة على الحقوق الأساسية لجميع المواطنين".


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