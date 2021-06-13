الرئيس الفرنسي يقترح إعداد أجندة جديدة للحد من التسلح بمشاركة أوروبا

اقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على نظيره الأمريكي جو بايدن، أن تعد أوروبا والولايات المتحدة معا "أجندة جديدة للحد من التسلح"، خصوصا على الأراضي الأوروبية بالتشاور مع القوى الكبرى المجاورة في إشارة ضمنية إلى روسيا.

وقال الرئيس الفرنسي في تصريحات أوردتها قناة "فرانس 24"، مساء اليوم الأحد، إن هناك حاجة إلى إعادة العمل بأجندة استراتيجية وبالحد من التسلح بما في ذلك مع القوى الكبرى التي لا نتشارك وإياها الأجندات والقيم.

هذا ورحب ماكرون باللقاء المرتقب يوم الأربعاء المقبل بين بايدن والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والذي سيتيح توضيح عناصر الاختلافات والذي آمل أن يسهم في تحقيق تقدم على صعيد خفض النزاعات السيبرانية والبحرية والفضائية.

ولدى سؤاله عن الجهة التي تعد "عدوا للحلف الأطلسي" رد ماكرون "كل قوة، كل جهة تريد إلحاق الضرر بوحدة أراضي التحالف، وتهدد أمن دوله الأعضاء".

وتابع: "أي قوة دولية تحاول تهديد وحدة أراضي إحدى الدول الأعضاء في التحالف هي عدو".