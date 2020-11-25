سفير روسيا لدى كاراكاس: فنزويلا تستلم شحنة جديدة من لقاح سبوتنيك V

قال السفير الروسي لدى كاراكاس سيرجي ميليك باجداساروف، إن فنزويلا استلمت دفعة جديدة من لقاحات "سبوتنيك V" المضادة لفيروس كورونا المستجد.

وأوضح السفير الروسي ـ في تغريدة له على تويتر حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" اليوم الأحد ـ أن السلطات الفنزويلية استلمت عبر مطار مايكيتيا الدولي 500 ألف جرعة من اللقاح، مما يعزز تضامننا مع الشعب الفنزويلي.

وكان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قد أعلن في نهاية مايو أنه سيتم تكثيف التطعيم ضد فيروس كورونا في شهر يونيو، وأن اللقاحات ستقدم للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 60 عاما، والذين يعانون من أمراض.

وبدأت فنزويلا حملتها الجماعية للتلقيح ضد كورونا في وقت سابق من هذا العام بعد أن تلقت الدفعة الأولى من لقاحات "سبوتنيك V" في فبراير الماضي.