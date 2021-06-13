الكويت تؤكد موقفها الثابت إزاء دعم القضية الفلسطينية

أكدت الكويت موقفها الثابت إزاء دعم القضية الفلسطينية العادلة في شتى المجالات؛ لاسيما الإعلامية منها إلى أن ينال الشعب الفلسطيني المناضل كافة حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية، اليوم الأحد، أن ذلك جاء خلال كلمة مدير إدارة المكتب الفني لوزير الإعلام والثقافة الكويتي أسامة البريكي أمام الدورة الـ95 للإعلام العربي التي عقدت حضوريا بمقر جامعة الدول العربية.

وأكد المسؤول الكويتي إدانة بلاده للانتهاكات الإسرائيلية للسيادة الفلسطينية والاعتداءات على حقوق المؤسسات العالمية الفلسطينية بما يخالف قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بحماية الصحفيين وضمان سلامتهم.

وأشار إلى أن الكويت وبمبادرة من قطاع الإذاعة في وزارة الأعلام وبالتعاون مع اتحاد الإذاعات العربية قامت في شهر مايو الماضي بعمل يوم إعلامي مفتوح خاص لمناصرة القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني في مواجهة الاعتداءات التي تعرض لها سكان حي الشيخ جراح بالقدس.