اليسار الفرنسي يزعم أن عملية فرز الأصوات في الانتخابات البرلمانية شابتها عيوب

زعمت أحزاب اليسار في فرنسا اليوم الاثنين، أن عملية فرز الأصوات بعد الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية مطلع الأسبوع شابتها أخطاء كافية للتقليل مما حصلت عليه من أصوات.

ودفعت تلك الأحزاب على وجه خاص ، بأن تحالف اليسار الذي يأمل في حصد أكثر الأصوات، وبالتالي الفوز بالحق في تسمية رئيس للوزراء، لم تحتسب له كل الأصوات التي فاز بها.

وزعموا أن ذلك كلفهم الدعم في الفرز النهائي وسمح بأن تبدو الصورة وكأن مرشحي الوسط المدعومين من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فازوا بأكبر عدد من الأصوات.

ووضعت النتائج الرسمية لوزارة الداخلية كتلة ماكرون على بعد 20 ألف صوت فقط من تحالف الأحزاب اليسارية والشيوعيين والاشتراكيين والخضر. ولن يتم تحديد النتائج النهائية إلا بعد أن توضح نتائج الإعادة الفائزين في نهاية الأسبوع المقبل، في أصوات كانت متقاربة للغاية بعد تصويت أمس الأحد.

لكن تكتل اليسار دفع بأنه حقق أداء أفضل مما أظهرته وزارة الداخلية لأن الأصوات المتعددة التي كان ينبغي أن تنسب إلى التكتل نسبت بدلا من ذلك إلى فئة من "الجماعات اليسارية المختلفة"، وفقا لبيان صادر عن تكتل "فرنسا الأبية".

وأشاروا إلى أن الأصوات التي حصل عليها العديد من المرشحين كان ينبغي أن تحسب لصالح تحالفهم ولم يتم ذلك. وفي بعض الحالات، لم يكن هؤلاء المرشحون جزءا من التحالف، ولكن السياسي مانويل بومبارد قال لفرانس إنفو إنهم سينضمون لهم في نهاية الأمر.

أما المرشحون الآخرون الذين فازوا بأصوات لم تحتسب لصالح التحالف فقد نأوا بأنفسهم عن المجموعة.

ووفقا لتقارير إعلامية، قالت وزارة الداخلية إنها تعمل على إعداد قائمة رسمية تظهر أن المرشحين المعنيين ليسوا أعضاء رسميين في تكتل اليسار.

ولكنها أشارت أيضا إلى أن بعض المرشحين الذين تربطهم صلات بمعسكر ماكرون لم يتم احتساب أصواتهم في الائتلاف.

وبينت صحيفة لوموند، التي صنفت المرشحين وتحالفهم في ترتيبها الخاص، أن تحالف اليسار فاز بنسبة 11ر26٪، مقابل 88ر25٪ حصل عليها معسكر ماكرون.

ومنحت نتيجة وزارة الداخلية معسكر ماكرون 75ر25٪، مقابل 66ر25٪ لصالح تكتل اليسار.