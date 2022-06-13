رئيس الوزراء: الدولة تتخارج من بعض القطاعات بشكل كامل على مدار 3 سنوات

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة غير جيدة في إدارة بعض القطاعات، مؤكدًا أن القطاع الخاص أفضل في إدارتها، خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف مدبولي، خلال جلسة حوارية حول وثيقة ملكية الدولة، اليوم الاثنين، أن الدولة ستتخارج من بعض القطاعات بشكل كامل على مدار 3 سنوات، قائلًا إن بعض القطاعات الأخرى قد تشهد الإبقاء على تواجد الدولة فيها، وخفض استثماراتها الموجودة بها.

وأشار إلى أن الدولة ستستمر في بعض القطاعات لما يزيد عن 3 سنوات، لافتًا إلى أن الدولة ستبقى في بعض القطاعات، بل وستعمل على زيادة الاستثمارات الحكومية فيها.