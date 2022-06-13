قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن الحرب الروسية لن تتوقف في أوكرانيا خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن الأمر يمكن أن يمتد لسنوات.

وأوضح الأمين العام لجامعة الدول العربية - في تصريحات خاصة مع برنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية "صدى البلد" - أن روسيا لها مفاهيم محددة، والعالم الغربي له منطلقاته ويسعى إلى هزيمة روسيا.

وأشار أبو الغيط إلى أن هناك ملامح لتحديات بين القوى العظمى: أمريكا وحلف شمال الأطلسي وروسيا والصين، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن روسيا بها أكثر من 5 آلاف رأس نووية، وأن هناك عواقب وخيمة للأحداث في أوكرانيا.

وأكد أنه من الملاحظ حاليا وجود مساعي لتجميد روسيا على أرضها، وليس تجميد عضويتها في الأمم المتحدة.

وأضاف أبو الغيط أن هناك تضييق خناق على ظهور الصين كقوة على الأرض، موضحًا أن العالم الغربي يسعى إلى إنشاء ائتلافات ضد الصين.

وتابع الأمين العام لجامعة الدول العربية أن العالم الغربي يري أن الصين لم تلتزم بخطوط متوافق عليها دوليًا.