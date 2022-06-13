كندا تسجل 1421 إصابة جديدة بكورونا و9 حالات وفاة

سجلت كندا 1421 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و9 حالات وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الاثنين.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 3 ملايين و914 ألفا و955 إصابة، والوفيات إلى 41 ألفا و585.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه تم إعطاء 85 مليونا و853 ألفا و862 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في كندا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.