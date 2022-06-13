حذر وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، اليوم الاثنين، من حدوث كارثة غذائية غير مسبوقة إن لم تتوقف "حرب القمح في أوكرانيا"، على حد وصفه.

ونقلت وكالة أنباء "آكي" الإيطالية عن دي مايو قوله "إنه لا يمكننا أن نسمح بحرب تسببت بالفعل في وفاة مئات الأطفال الأبرياء، وما يقرب من 300 قتيل في أوكرانيا بالفعل، لإضافة ضحايا آخرين من الأطفال الذين ماتوا بسبب حرب القمح".

وأضاف أن هذه الحرب من شأنها أن تؤدي إلى وقوع كارثة غذائية غير مسبوقة، مؤكدا أن إيطاليا في الطليعة وستواصل سعيها الجاد لوضع حد لحرب القمح الجارية.. داعيا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى وقف العملية العسكرية في أوكرانيا وتحرير صادرات القمح لتجنب آثار مدمرة.

ورأى أنه لتجنب موقف درامي ناجم عن أزمة الغذاء، فهناك حاجة إلى إجراءات ملموسة من قبل روسيا، وأنه خلافا لذلك ستكون الآثار "مدمرة"، متابعا "الحديث عن حرب القمح لا يعني تغذية مخاوف كاذبة، بل يعني النظر بواقعية إلى منظور ما يمكن أن يحدث.. توترات اجتماعية وحروب جديدة في إفريقيا وتدفقات جديدة للمهاجرين غير النظاميين نحو إيطاليا أيضا"، لافتا إلى أن الأسابيع القليلة المقبلة ستكون حاسمة.

ونوه دي مايو ببدء الحوار الوزاري الأول لدول حوض المتوسط ​​حول أزمة الغذاء الأسبوع الماضي في قصر فارنيزينا "مقر وزارة الخارجية" بمشاركة مدير منظمة الفاو شو دونيو، مشددا على أن إيطاليا في الطليعة لمعالجة تداعيات الأزمة الغذائية.