جناة مجهولون يختطفون 30 مدعوا بحفل زفاف في نيجيريا

اختطف جناة مجهولون، ثلاثين شخصا كانوا يحضرون حفل زفاف في شمال غرب نيجيريا.

وقال محمد شيحو المتحدث باسم شرطة ولاية زامفارا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الأشخاص تم اختطافهم في طريق ريفي بالولاية مساء أمس الأول السبت.

وأضاف شيحو أن الجناة وضعوا أحد المتاريس وأطلقوا النار على المركبات التي كانت تحاول إجبارهم على الوقوف.

كما شهد مطلع الأسبوع الحالي اختطاف الأسقف الانجليكاني ألوواسيون أدروجوبا بأبريشية جيبا وزوجته وسائق في جنوب غرب ولاية أويو، بحسب الشرطة.

وأوضحت الشرطة أن سيارة الأسقف تعطل محركها ، بعدها تم نصب كمين لهم واختطافهم.

وفقط في شهر مايو، جرى اختطاف حبر الكنيسة الميثودية في نيجيريا صامويل كانو مع اثنين من القساوسة في ولاية أبيا بجنوب شرق البلاد. لكن تم إطلاق سراحهم بعد ذلك ببضعة أيام.

يذكر أن عمليات الاختطاف المصحوبة بهجمات هي أمر متكرر في أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان. ويقف خلفها جماعات إرهابية إسلاموية مثل بوكو حرام وعصابات إجرامية ترغب في الحصول على فدية مقابل الإفراج عن المختطفين.