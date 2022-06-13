مدبولي: الدول التي تبنت المنهج الشيوعي والاشتراكي حققت تجارب ناجحة بالشراكة مع القطاع الخاص

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدول التي كانت تنتهج المنهج الشيوعي والاشتراكي بالكامل، حققت تجارب ناجحة عندما بدأت الشراكة مع القطاع الخاص.

وأضاف مدبولي، خلال جلسة حوارية حول وثيقة ملكية الدولة، اليوم الاثنين: «لسنا ببعيد ولدينا تجارب ناجحة بالمئات، والأمر متعلق بكيف نعيد صياغة الوعي لدى المواطن البسيط، للتعريف بأن الأمر يحقق استدامة».

وتابع: «المواطن عليه أن يعلم مدى الاستفادة التي تعود على الدولة من تعظيم الاستفادة من أصولها، وأن دخول القطاع الخاص ومشاركته للدولة في عملية النمو الاقتصادي، يضمن عملية الاستدامة وألا يكون النمو مرتبطًا بحكومة».

وأردف: «يجب أن نبني الوعي عند الشارع في أمور عدة، ولا أعتقد أن الحكومة بمفردها قادرة على القيام بهذا الدور، فعلى الخبراء والمتخصصين شرح الفوائد التي تعود على الدولة من الشراكة، ودور القطاع الخاص في المستقبل والمرحلة المقبلة».