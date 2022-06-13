مخرجة «روح أخناتون» تعلن عن سلسلة أجزاء للفيلم تعرض قريبا

كشفت المنتجة والمخرجة داليا العبد عن تحضيرها لأجزاء جديدة من فيلمها التسجيلي"روح أخناتون"، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته مساء أمس الأحد، عقب عرض فيلمها بدار الأوبرا.

وشهد حضور الفنانة الكبيرة لبنى عبد العزيز والمخرج خيري بشارة والموسيقار يحيي خليل، والمخرج هاني لاشين والفنان أحمد كمال، وعدد كبير من الضيوف ورجال الإعلام.

وقالت داليا العبد، إنها تتعرض لأول مرة عن علاقة الملك أخناتون بابنه توت عنخ أمون.

وأشارت إلى أن فترة تحضيرها الفيلم وتصويره استغرقت قرابة 5 أعوام، كانت نتيجته 6 ساعات تصوير مادة فيلمية، اختارت منها 15 دقيقة لتكون زمن الجزء الأول من سلسلة أفلامها، كمقدمة لأفلامها القادمة، وأعلنت أن الجزء الثاني قد تطرحه للعرض نهاية العام الجاري.