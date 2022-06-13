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القبض على بائع متهم بقتل كهربائى فى الجيزة

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد السلام
نشر في: الإثنين 13 يونيو 2022 - 12:31 ص | آخر تحديث: الإثنين 13 يونيو 2022 - 12:31 ص

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على بائع لاتهامه بقتل كهربائى باستخدام سلاح أبيض، بسبب الخلاف على مكان البيع بميدان الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص بميدان الجيزة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين مقتل كهربائى نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، وأن بائع وراء ارتكاب الجريمة، بسبب الخلاف على مكان البيع، وتمكنت القوات من القبض على المتهم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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