الين الياباني يسجل أدنى مستوى منذ 23 عاما أمام الدولار

سجل الين الياباني اليوم الاثنين أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ أكثر من 23 عاما.

ووفقا لوكالة "كيودو" اليابانية للأنباء، تراجعت العملة اليابانية سريعا لفترة وجيزة للتداول بسعر 135.20 ين للدولار الواحد، وهو أضعف مستوى للين منذ أكتوبر 1998، مع توقع زيادة اتساع فجوة أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة.

وفي الثالثة بعد ظهر اليوم بتوقيت طوكيو (0600 بتوقيت جرينتش)، سجل الين سعرا تراوح بين 134.90 إلى 134.93 ين للدولار الواحد في طوكيو مقابل 134.35 إلى 134.45 للدولار الواحد في نيويورك.

ويأتي ذلك مقابل سعر تراوح بين 133.59 و133.62 ين للدولار الواحد في طوكيو في تعاملات الخامسة مساء يوم الجمعة في طوكيو.