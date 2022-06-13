نقابة الأطباء تطالب من النواب التدخل لصرف مستحقات آلاف من أطباء الامتيار

وكيل الخطة والموازنة: مجلس النواب حريص على حل المشكلة فى أسرع وقت

طالبت النقابة العامة للأطباء، لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بتدخل المجلس لحل مشكلة المستحقات المالية الخاصة بأطباء الإمتياز، حيث لم يصرف لبعضهم أى مستحقات منذ استلامهم العمل أول مارس الماضى، فى وقت صرفت بعض المستشفيات مستحقات شهرين على الأكثر.

وذكرت النقابة، على لسان أعضائها مجلسها، أن أطباء الامتياز بالمستشفيات الجامعية الزقازيق وأزهر دمياط وسوهاج والمنوفية لم يتقاضوا مستحقاتهم المالية منذ استلامهم العمل أول شهر مارس الماضى، بينما قامت مستشفيات أزهر أسيوط وبنى سويف وكفر الشيخ وقنا بصرف مستحقات أطباء الإمتياز عن شهر واحد فقط، وصرف لأطباء عين شمس وبورسعيد المستحقات المالية عن شهرين، إضافة إلى أن المستحق قانونا لطبيب الامتياز 2900 جنيه شهريا تقريبا بينما تقاضى معظم الأطباء فى المستشفيات التى قامت بصرف مستحقات بعض الشهور أقل من 2000 جنيه شهريا.

وقال نقيب الأطباء حسن خيرى، فى بيان للنقابة، أمس، إن المستشفيات التى قامت بصرف مستحقات بعض الشهور كانت قيمتها أقل من المستحق قانونا لأطباء الإمتياز الذين يقدر عددهم بـ10 آلاف طبيب تقريبا، مشيرا إلى أن إدارات المستشفيات الجامعية تبرر لأطباء الإمتياز تأخر وعدم انتظام صرف مستحقاتهم المالية، بعدم وجود تمويل مالى من وزارة المالية.

وبحسب بيان النقابة، أكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مصطفى سالم، حرص مجلس النواب على التدخل لحل هذه المشكلة فى أسرع وقت.

وفى السياق ذاته، أعاد نقيب الأطباء حسين خيرى مخاطبة وزير المالية محمد معيط، قائلا: «إن القانون 153 لسنة 2019 والمعدل لقانون 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب، قد تضمن المادة 3 مكرر وتنص على (يمنح المتدرب خلال مدة التدريب الإجبارى مكافأة تدريبية شهرية تعادل 80% من إجمالى ما يتقاضاه شاغل وظيفة طبيب مقيم)، إلا أن بعض المستشفيات الجامعية لم تقم بصرف هذه المستحقات المنصوص عليها قانونا لأطباء الامتياز منذ استلامهم العمل أول مارس الماضى وباقى المستشفيات غير منتظمة فى صرف هذه المستحقات.

وطالب خيرى وزير المالية بسرعة التوجيه لحل هذه المشكلة، مشيرا إلى أنه سبق لنقابة الأطباء مخاطبة وزير المالية فى هذا الشأن.