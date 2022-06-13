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وزير خارجية تركمانستان: عازمون على تعميق الشراكة الاستراتيجية مع روسيا

د ب أ
نشر في: الإثنين 13 يونيو 2022 - 2:02 ص | آخر تحديث: الإثنين 13 يونيو 2022 - 2:02 ص

أكد وزير خارجية تركمانستان رشيد ميريدوف عزم بلاده على تعميق شراكتها الاستراتيجية مع روسيا.
وأوضح وزير خارجية تركمانستان –في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية مساء اليوم /الأحد/– أنه على الرغم من الظروف الحالية التي تمر بها روسيا، إلا أن موسكو تواصل متابعة مسارها بثبات سواء داخل الدولة أو على الساحة الدولية، مشددًا على أن "روسيا كانت ولا تزال وستبقى قوة عالمية كبيرة على الساحة السياسية العالمية".
وهنَّأ وزير خارجية تركمانستان السفارة الروسية في عشق آباد بـ"يوم روسيا"، لافتًا إلى أن "هذا هو بالفعل العيد الرئيسي للبلاد، والذي يمثل في الواقع بداية حياة جديدة في روسيا الحديثة".

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