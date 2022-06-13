ملياردير روسي يخسر نزاعا قضائيا بشأن الكشف عن موقع فيلته في الريفيرا

خسر الملياردير الروسي ألكسي كوزميشيف معركة قضائية مع الحكومة الفرنسية حول قرارها الكشف عن مكان منزله في العاصمة الفرنسية باريس وفيلته في منطقة الريفيرا كجزء من حملة أوسع لتجميد أصول الأثرياء الروس على خلفية غزو روسيا لأوكرانيا.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الملياردير الروسي قال إن نشر هذه المعلومات سيعرض حياته وحياة أفراد عائلته للخطر، وطلب وقف تنفيذ مرسوم صدر في أبريل الماضي يمهد الطريق أمام نشر عناوين الأصول العقارية الخاضعة للعقوبات في فرنسا.

لكن أعلى محكمة فرنسية رفضت دعواه في حكم صدر أواخر الأسبوع الماضي، وقالت إن جهاز حماية الخصوصية في فرنسا قال إن الكشف عن هذه المعلومات "متناسب" و"موافق" للظروف.

كما أن الكشف عن عناوين هذه الأصول الخاضعة للعقوبات يمنع تأجيرها أو بيعها من خلال اتفاقيات خاصة بأسهم الشركات التي تستخدم كوسيلة لامتلاك العقارات.

يذكر أن كوزميشيف أحد مؤسسي شركة الاستثمار ألفا جروب، وتضرر من قرارات الاتحاد الأوروبي تجميد أصول عشرات الأثرياء الروس في منتصف مارس الماضي بسبب الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

كما جمدت السلطات الفرنسية يختين فارهين تابعين للملياردير الروسي تقدر قيمتهما بنحو 100 مليون دولار.