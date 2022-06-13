تشيلسي يمدد تعاقده مع بيلي جيلمور

مدد نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم تعاقده مع لاعب خط الوسط بيلي جيلمور لمدة عامين، حيث قام بتفعيل البند الذي يتيح ذلك في عقد اللاعب.

وكان جيلمور /21 عاما/ قد شارك خلال الموسم الماضي في 28 مباراة في كل المسابقات مع نورويتش سيتي الذي لعب له بعقد إعارة، وقد مدد التعاقد مع تشيلسي ليظل بالنادي حتى عام 2024 .

وكان جيلمور قد انضم إلى تشيلسي قادما من جلاسكو رينجرز عام 2017 وقضى عامين في أكاديمية النادي قبل أن يتلقى عقدا احترافيا.

وسجل جيلمور ظهوره الأول مع الفريق في مباراة أمام شيفيلد يونايتد في أغسطس 2019، حينما كان عمره 18 عاما، قبل أن يوقع عقدا لمدة أربعة أعوام مع تشيلسي.

وشارك جيلمور في 11 مباراة خلال أول موسم له مع تشيلسي، لكن موسمه انتهى مبكرا بسبب الإصابة.

وأصبح جيلمور عنصرا أساسيا بالمنتخب الاسكتلندي، بعد أن سجل مشاركته الدولية الأولى قبل فترة قصيرة من كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).

وشارك جيلمور في إجمالي 14 مباراة دولية تحت قيادة المدير الفني ستيف كلارك.