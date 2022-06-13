رئيس الوزراء: جزء من حفاظ الدولة على الأصول يكمن في إدارة وتشغيل القطاع الخاص لها

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن «الحكومة والقطاع العام ليسوا الأمثل في عملية الإدارة والتشغيل، والحفاظ على الأصول على المدى المتوسط والطويل».

وأضاف مدبولي، خلال جلسة حوارية حول وثيقة ملكية الدولة، اليوم الاثنين، أن الدولة قد تنفذ مشروعًا ما بصورة جيدة جدًا، لكن حال الأصل قد لا يكون بالصورة المطلوبة بعد مرور 10 سنوات، مع القواعد والإجراءات البيروقراطية والروتينية.

ولفت إلى أن الحال يختلف إذا تولى القطاع الخاص الإدارة والتشغيل؛ لأنه ناجح بصورة أكيدة في هذا المجال، مشيرًا إلى أن «جزءًا من حفاظ الدولة على الأصول، يتمثل في إعطائها للقطاع الخاص حتى يديرها ويشغلها».

وذكر أن «تغيير الوعي ومنح الرسائل الصحيحة للمواطن البسيط يقع على عاتق الخبراء؛ لشرحه أكثر من مرة»، متابعًا: «مساعدة الدولة أن يكون هناك اقتناع وتقبل، ووجود آليات وبدائل عديدة من الممكن أن تتوجه لها أي دولة للتعظيم من أصولها وتحقيق الهدف الأساسي وهو رضا المواطن والحصول على أفضل خدمات ممكنة».