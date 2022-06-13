 الرئيس السيسي: الظروف العالمية لن توقف المرحلة الثانية والثالثة من مشروع حياة كريمة - بوابة الشروق
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الرئيس السيسي: الظروف العالمية لن توقف المرحلة الثانية والثالثة من مشروع حياة كريمة

هديل هلال
نشر في: الإثنين 13 يونيو 2022 - 10:06 م | آخر تحديث: الإثنين 13 يونيو 2022 - 10:06 م
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة وضعت مستهدفًا للانتهاء من المشروع القومي «حياة كريمة» خلال 3 سنوات؛ لأن التخطيط على الأرض غير منظم.

وأضاف السيسي، خلال لقائه مع الإعلاميين والصحفيين خلال افتتاح مشروعات الإنتاج الحيواني والألبان، اليوم الاثنين، أن حجم الطلب على المواد المستخدمة في البرنامج ضخمة في كل المجالات، منوهًا إلى أن تلك المواد عليها ضغط وسلاسل الإمداد فيها مشكلة.

وأشار إلى أن الدولة قررت أن تكون المرحلة الثانية من المشروع متزامنة مع المرحلة الأولى، مضيفًا: «حتى لو هناك لو تأخير نتيجة الظروف العالمية، فإنها لن توقف المرحلة الثانية والثالثة».

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الاثنين، مشروعات الإنتاج الحيواني، والألبان، والمجازر الآلية، من مجمع إنتاج الألبان بمدينة السادات بمحافظة المنوفية.

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