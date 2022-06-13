جنوب أفريقيا: طرد ممثلة ليتوانية بعد كذبها بشأن سبب رغبتها في اللجوء للبلاد

أعلنت وزارة الداخلية في جنوب أفريقيا اليوم الاثنين، أنه تم طرد الممثلة الليتوانية ايفا اندرجيفات من جنوب أفريقيا بعدما وصلت البلاد في أواخر أبريل الماضي، حيث أدعت أنها تريد التقدم بطلب للجوء بسبب الصراع في أوكرانيا.

ووصلت الممثلة، جنوب أفريقيا على متن طائرة خاصة وبدون تأشيرة دخول صالحة. وقالت في البداية لسلطات جنوب أفريقيا إنها تريد التقدم بطلب للجوء بسبب الغزو الروسي في أوكرانيا.

وقالت وزارة الداخلية إنه تم منحها خمسة أيام لبدء عملية طلب اللجوء.

ولكن السلطات لم تتلق طلب اللجوء، وبدلا من ذلك أطلعت على صور للممثلة في حفل فاخر لرجل الأعمال روب هيرسوف على مواقع التواصل الاجتماعي والمجلات.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية سيا كوزا إن الممثلة كذبت عن عمد على السلطات بشأن سبب رغبتها في القدوم لجنوب أفريقيا.