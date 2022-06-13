أفاد تقرير لبناني بأنّ الوسيط الأمريكي في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، عاموس هوكشتاين، سيصل إلى بيروت عصر اليوم الإثنين، وستكون له مجموعة من اللقاءات التقنية والخاصة غير المعلن عنها.

وقالت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية في عددها الصادر اليوم، إن الوسيط الأمريكي سيلبّي دعوة نائب رئيس مجلس النواب، إلياس بوصعب، إلى عشاء دُعيَ إليه عدد قليل من المسؤولين الذين هم على صلة بملف الترسيم من أمنيين ودبلوماسيين ومستشارين.

ووفق الصحيفة، يلتقي هوكشتاين صباح غد برئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، فضلا عن لقاءات أخرى أمنية وتقنية.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ بري توافق على ما انتهى إليه لقاء عون وميقاتي أول أمس السبت، بعدما نقل إليه المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم أجواء هذا اللقاء الذي انتهى إلى إعادة اعتبار لـ"اتفاق الإطار"، وما قال به لجهة التأكيد أنّ الخط 23 ما زال هو المطروح في المفاوضات المقبلة مع هوكشتاين.

وهدد نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم، يوم الاثنين الماضي، باستخدام الضغط والردع، بما فيها القوة لحماية حقوق بلاده بشأن الغاز.

وكانت سفينة وحدة إنتاج الغاز الطبيعي المسال "انرجان باور" وصلت يوم الأحد قبل الماضي إلى حقل كاريش للغاز الطبيعي، الذي يبعد حوالي 80 كيلومترا عن السواحل الإسرائيلية، وذلك لبدء إنتاج الغاز لصالح إسرائيل في منطقة بحرية متنازع عليها مع لبنان.

وانطلقت محادثات بشأن ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان في 2020، وجرى عقد عدة جولات بوساطة الولايات المتحدة واستضافة الأمم المتحدة، إلا أن العملية متعثرة منذ فترة.