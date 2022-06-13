التحقيق في مقتل كهربائي على يد بائع متجول بالجيزة

طلبت النيابة الكلية بجنوب الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول قتل بائع لكهربائي، بسبب الخلاف على مكان البيع، في الجيزة، كما أمرت بتشريح جثة المجني عليه لتحديد سبب الوفاة.

وكشفت التحقيقات الأولية أن مشاجرة عنيفة نشبت بين كهربائي وبائع متجول، بسبب خلاف على مكان البيع، دفع الأخير للاعتداء على الأول بسلاح أبيض، فسقط غارقا في دمائه وفارق الحياة.

وتحقق النيابة الكلية مع المتهم، بعدما تمكن رجال الأمن من ضبطه، حيث وجهت له تهمة القتل، وأمرت بالتحفظ على السلاح المضبوط بحوزته وعرضه على المعمل الجنائي لفحصه.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مقتل شخص بميدان الجيزة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين مقتل كهربائي نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، وأن بائع وراء ارتكاب الجريمة، بسبب الخلاف على مكان البيع، وتمكنت القوات من القبض على المتهم.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة الكلية التحقيقات.