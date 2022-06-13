القضاء العسكري التونسي يصدر بطاقة إيداع بالسجن ضد صحفي بتهمة المس بكرامة الجيش

قال المحامي التونسي سمير ديلو، اليوم الاثنين، إن القضاء العسكري أصدر بطاقة إيداع بالسجن بحق الصحفي صالح عطية لاتهامه بإثارة الهرج والمس من كرامة الجيش.



وقال ديلو محامي الصحفي، إن قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية بالعاصمة أصدر بطاقة إيداع بالسجن ضد عطية باعتماد فصول من القانون الجزائي وقانون العقوبات العسكرية وقانون الاتصالات.



وأعلنت النيابة العسكرية أول أمس السبت، عن فتح تحقيق مع الصحفي صالح عطية حول تصريحاته على قناة "الجزيرة" القطرية يوم الجمعة، قال فيها إن الرئيس قيس سعيد أمر الجيش بإغلاق مقرات الاتحاد العام التونسي للشغل، المنظمة النقابية الأكبر وذات النفوذ التقليدي في تونس، ووضع قيادييه تحت الإقامة الجبرية لكنه لم يمتثل.



وقال ديلو إن الصحفي صالح عطية رفض الجواب خلال الاستنطاق بعد سماع التهم الموجهة له، لأنه يرفض المثول أمام القضاء العسكري غير المختص في قضايا الرأي وأنه مستعد للجواب أمام قاضيه الطبيعي وهو القاضي العدلي وفق المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة.



وتعهد الرئيس التونسي قيس سعيد بحماية الحقوق والحريات منذ إعلانه التدابير الاستثنائية في البلاد قبل نحو عام لكن نقابة الصحفيين ومنظمات حقوقية انتقدت تواتر إحالة صحفيين وسياسيين ومدنيين على القضاء العسكري.