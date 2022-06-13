تعليم دمياط يعلن عن بدء العمل بالأندية الصيفية في المدارس

أعلن الدكتور خالد خلف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط،عن اختيار مدرستين بكل إدارة تعليمية، لإقامة نادي صيفي خلال العطلة الصيفية لاستقبال الطلاب، وتوفير أماكن لممارسة الأنشطة التربوية المتاحة، واستثمار وقت فراغ الطلاب؛ بهدف تزويد الطلاب بالخبرات والمهارات الحياتية المختلفة، ووفقا للإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، وذلك تحت إشراف يحيي توما مدير عام الشئون التنفيذية والخدمات التربوية، علاء ناشد موجه عام التربية الاجتماعية.

وأوضح وكيل الوزارة، أن تلك الأندية تتضمن أنشطة اجتماعية وثقافية، وورش عمل وجلسات عصف ذهني، ومحاضرات وندوات ومناقشات جماعية، تناقش موضوعات تنمية قيم الولاء والانتماء والمشاركة والتعاون والعمل الجماعي، والحفاظ على البيئة ومواجهة العنف والبعد عن التطرف وتقبل ثقافة الاختلاف، والحد من ظاهرة التدخين وتعاطي المخدرات وترشيد الاستهلاك والمشروعات القومية التي قامت بها الدولة خلال السنوات السابقة.

وأكد على التزام جميع المدارس، إعلان مواعيد العمل والأنشطة المنفذة بالنادي، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في ظل اهتمام وزارة التربية والتعليم بالطلاب، أثناء العطلة الصيفية واهتمامها بالأنشطة التربوية الصيفية وأهميتها في استمرار بناء شخصية الطالب، وصقل قدراته ومهاراته وتزويده بالمعارف المختلفة.