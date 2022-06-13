السعودية: رفع إجراءات احترازية ووقائية متعلقة بمكافحة كورونا

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أفاد مسؤول بوزارة الداخلية السعودية، اليوم الاثنين، بأنّ المملكة قررت رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا.

ونقلت وكالة يورو نيوز، عن مصدر بوزارة الداخلية السعودية، قوله إن الإجراءات التي تم رفعها تشمل عدم اشتراط وضع الكمامة في الأماكن المغلقة، باستثناء المسجد الحرام، والمسجد النبـوي، والأماكن الـتـي يصـدر بشـأنها بروتوكولات.

وكانت إدارة الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة، 9243 جولة رقابية على المستشفيات والمراكز الحكومية والمجمعات الطبية، إضافة إلى الصيدليات، خلال شهر مايو الماضي.

جاء ذلك بهدف التأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

وشملت الجولات 1260 زيارة للمستشفيات، و3100 زيارة للمجمعات الطبية، و3800 زيارة لقطاع المنشآت الصيدلانية، و840 زيارة للمراكز الحكومية.