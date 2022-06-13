مشروعو الاتحاد الأوروبي يسعون للتوصل إلى اتفاق سريع بشأن إصلاح سوق الكربون

تصوت لجنة البيئة بالبرلمان الأوروبي غدا الثلاثاء على إصلاح سوق الكربون في التكتل، حيث تسعى إلى تجنب حدوث تأجيل في المفاوضات بشأن الإصلاح بعدما فشل المشرعون الأسبوع الماضي بشكل غير متوقع في التوصل إلى اتفاق.



وقرر ممثلون بارزون من الجماعات السياسية في برلمان الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين أن اللجنة، التي تقود العمل البرلماني في هذا المجال، سوف تجرى تصويتا إجرائيا لإرسال الإصلاح إلى الجلسة العامة التالية المقررة يومي 22 و23 حزيران/يونيو في بروكسل، حسبما أفادت مصادر مطلعة.



ولن تناقش اللجنة جوهر القضية، ولكن بدلا من ذلك، ستقوم بجدولة التعديلات التي تمت الموافقة عليها خلال الجلسة العامة الماضية.