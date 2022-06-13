إصابة شخصين إثر انهيار منزل في أخميم بسوهاج

أصيب شخصان بإصابات متفرقة بالجسم، في انهيار جزئي بأحد المنازل، بمنطقة الأمير حسن بدائرة مركز أخميم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد تلقيه بلاغ يفيد بحدوث انهيار جزئي بأحد المنازل، بمنطقة الأمير حسن بدائرة المركز، ووجود مصابين بسبب الانهيار.

انتقل ضباط البحث الجنائي وقوات الإنقاذ البري إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين حدوث انهيار جزئي في واجهة منزل مكون من طابقين، مأهول بالسكان، مما أدى إلى إصابة كلٍ من: "عبد العال. ص" 44 عامًا، عامل، مصاب باشتباه كسر بالقدم اليمنى واشتباه كسر بالضلوع و"أحمد. ع" 28 عامًا، عامل، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج.

وتم الدفع بسيارتي إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي للعلاج، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، كما تم إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم التي قامت بالدفع بالمعدات اللازمة وتم فرض كردون أمنى بالمنطقة.