كوريا الشمالية تسجل أكثر من 36 ألف إصابة جديدة بكوفيد-19

سجلت كوريا الشمالية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية أكثر من 36 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، حسبما ذكرت وسائل إعلام حكومية اليوم الاثنين.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن مقر الوقاية من الأوبئة في حالات الطوارئ قوله إن 36 ألفا و710 أشخاص ظهرت عليهم أعراض الحمى خلال الـ24 ساعة الماضية.

ولم يقدم المركز أي معلومات بشأن تسجيل أي وفيات.

وأضافت الوكالة إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالحمى منذ أواخر أبريل الماضي في كوريا الشمالية، ارتفع إلى أكثر من 46ر4 مليون حالة، تعافى منهم 4ر4 مليون شخص، في حين يتلقى العلاج حاليا ما لا يقل عن 65 ألفا و230 شخصا.