استقالة عضو من هيئة الانتخابات في تونس احتجاجا على أزمة القضاة المعزولين من قبل الرئيس

أعلن قاضي عضو في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس استقالته اليوم الاثنين؛ تضامنا مع أزمة القضاة المعزولين من قبل الرئيس قيس سعيد، قبل أسابيع من الاستفتاء الشعبي.

وجاءت الاستقالة من قبل القاضي الإداري الحبيب الرباعي عبر تدوينة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم.

وهذه أول استقالة في الهيئة المنصبة حديثا بعد تعديل الرئيس قيس سعيد تركيبتها بمرسوم، في خطوة عارضتها الأحزاب المعارضة للرئيس.

وكتب الرباعي، في تدوينته: "تقدمت باستقالتي من عضوية الهيئة المستقلة للانتخابات مساندة لزملائي القضاة ومن أجل قانون أساسي للقضاة طبقا لللمعايير الدولية".

ودخل المئات من القضاة في إضراب للأسبوع الثاني على التوالي احتجاجا على قرار الرئيس عزل 57 قاضيا في أمر رئاسي أصدره بعد تعديل مرسوم سابق أتاح له أيضا في فبراير الماضي حل المجلس الأعلى للقضاء وتعويضه بمجلس مؤقت.

ويسيطر الرئيس بشكل كامل على السلطتين التنفيذية والتشرعية عبر الأوامر والمراسيم منذ إعلانه التدابير الاستثنائية قبل نحو عام، ويستعد لعرض دستور جديد على الاستفتاء في 25 يوليو المقبل يتضمن إصلاحات سياسية لا تحظى بتوافق لدى خصومه.