 أبو الغيط يبحث مع وزير خارجية لاتفيا تعزيز التعاون الثنائي - بوابة الشروق
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أبو الغيط يبحث مع وزير خارجية لاتفيا تعزيز التعاون الثنائي

أ ش أ
نشر في: الإثنين 13 يونيو 2022 - 12:38 م | آخر تحديث: الإثنين 13 يونيو 2022 - 12:38 م

بحث أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية خلال لقائه اليوم الاثنين، إدجرز رينكيفيك وزير خارجية جمهورية لاتفيا تعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين.

وصرح المستشار جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن أبو الغيط تباحث مع وزير خارجية لاتفيا حول سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين، وكذلك في إطار الشراكة العربية الأوروبية، مؤكدا أهمية هذه الشراكة وضرورة الاهتمام بتعزيزها، باعتبارها مصلحة مشتركة تقتضي حرص الجانبين معا على المضي بها قدما مهما كانت العقبات التي تواجهها.

وأضاف أن اللقاء شهد استعراض مجمل التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وبالأخص تطورات الأزمة في أوكرانيا وتداعياتها المتلاحقة وسبل التعامل مع انعكاساتها السلبية ، لا سيما على الأمن الغذائي للدول العربية.

كما أشار إلى أن الأمين العام حرص على الاستماع إلى طرح الوزير الضيف في موضوع تداعيات الحرب الدائرة في أوكرانيا على الأمن والاستقرار في منطقة البلطيق.


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