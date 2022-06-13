أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 535.261 مليون حالة حتى صباح اليوم الاثنين.

وأوضحت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 0630 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 535 مليونا و261 ألفا و921 حالة.

وارتفع إجمالي الوفيات إلى نحو 6 ملايين و309 آلاف وفاة.

كما ارتفع إجمالي عدد اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم إلى نحو 11 مليارا و549 مليونا و762 ألف جرعة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.