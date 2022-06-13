الرئيس الأوكراني: الوضع في سفيرودونيتسك خطير ونحتاج لأنظمة دفاع صاروخي

وصف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الوضع في مدينة سفيرودونيتسك بالخطير، مشيرا إلى أن المعارك تدور في كل متر من المدينة المحاصرة.

ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، اليوم الاثنين، عن زيلنسكي قوله - في خطاب فيديو - إن الروس يسعون إلى الدفع بمجندين ذوي تدريب ضعيف للمعارك، وهو ما سيكلفهم المزيد من الخسائر .. مشيرا إلى أن خسائر روسيا قد تجاوز الـ 40 ألف جندي.

وأضاف "الهدف التكتيكي الرئيسي للروس لم يتغير، إنهم يضغطون في سيفيرودونتسك حيث يدور قتال عنيف للغاية، في كل متر والمناطق المجاورة، يحاول الجيش الروسي نشر قوات الاحتياط في دونباس، يبدو أنهم سيحاولون الدفع بمجندين ذوي تدريب سيء، وهذا يعني شيئًا واحدًا فقط يمكن لروسيا العودة إلى حدودها في يونيو بدون 40 ألفا من جنودها، لم يخسروا الكثير في أي حرب أخرى مثلما يحدث لهم في أوكرانيا".

وأكد الرئيس الأوكراني على حاجة بلاده إلى أنظمة دفاع صاروخي حديثة لردع الهجمات الروسية خاصة أنه بامتلاكها، ستتمكن بلاده من انقاذ أرواح الكثير.

ودعا إلى مضاعفة الجهود الدولية حتى تحصل بلاده على أسلحة أكثر حداثة، ومزيد من الدعم المالي حتى تتمكن من إنهاء هذه الحرب قريبًا.

وكانت هيئة الأركان الأوكرانية قد أعلنت أمس الأحد، أن القوات الروسية تشن هجمات على سيفيرودونيتسك "من دون أن تحقق نجاحا"، مشيرة إلى أن الجنود الأوكرانيين صدوا جيش موسكو قرب فروبيفكا وميكولايفكا وفاسيفكا.