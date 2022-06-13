هيئة الانتخابات في تونس تخضع المعارضين للاستفتاء على الدستور إلى قواعد الحملة الانتخابية

صادق مجلس الهيئة العليا للانتخابات في تونس، اليوم الاثنين، على قرار يسمح بإخضاع المعارضين للاستفتاء على دستور جديد للبلاد إلى رقابتها باعتبارهم مشاركين في الحملة الانتخابية بشكل غير مباشر.

وبحسب القرار الذي نشر على موقع الهيئة بشبكة الإنترنت، فإنه يتعين على المشاركين في الحملة الانتخابية للاستفتاء أن يتقدموا بتصاريح في ذلك في آجال محددة تمتد إلى 27 يونيو الجاري قبل الإعلان عن قائمة المشاركين رسميا.

ويتعين على المشاركين المؤيدين والمعارضين لنص الدستور المعروض على الاستفتاء على أن يعلنوا عن موقفهم ذلك عند تقديمهم لطلب الحصول على ترخيص والمشاركة في الحملة الانتخابية.

ويمكن للهيئة أن تسحب حق المشاركة في حملة الاستفتاء لكل طرف إذا لم يلتزم بموقفه المعلن بداية.

ويستعد الرئيس قيس سعيد لعرض دستور جديد على الاستفتاء الشعبي يوم 25 يوليو المقبل يتضمن إصلاحات سياسية لنظام الحكم لا تحظى بتوافق لدى المعارضة التي أعلنت أغلبها مقاطعة الاستفتاء لاتهامها الرئيس بالانقلاب على الدستور.

وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر إن فلسفة الهيئة تعتمد مبدأ المشاركة المفتوحة للجميع لأنها تتعلق بدستور جديد.

وقال العضو في الهيئة سامي بن سلامة خلال مناقشات مجلس الهيئة "إن الخطر أن لا يكون المقاطعون للاستفتاء خاضعون لقواعد الحملة الانتخابية لأنهم سيظهرون في وسائل الإعلام".

وأضاف بن سلامة أن "الهيئة تكون بهذه الطريقة قد قامت بدورها الديمقراطي والإحاطة بالكامل".

وتنطلق حملة الاستفتاء في الداخل يوم الثالث من يوليو حتى يوم 23 من نفس الشهر وفي الخارج من اليوم الأول حتى يوم 21 يوليو، وتكون فترة الصمت الانتخابي في الداخل يوم 24 وفي الخارج يوم 22.