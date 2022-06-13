بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، اليوم الإثنين، مع سفير مملكة بلجيكا لدى ليبيا كريستوف دو باسومبيير، آخر مستجدات العملية السياسية في ليبيا، ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن استعراض الجهود المحلية والدولية التي تسهم في حل الأزمة الليبية.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية "وال"، أن اللقاء شهد التأكيد على أهمية استمرار جهود حل الأزمة، من خلال دعم كافة المسارات التي تعزز إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وفق إطار قانوني تتفق عليه جميع أطراف العملية السياسية، فيما أكد السفير البلجيكي، دعم بلاده للمجلس الرئاسي.

وفي سياق متصل، بحث رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، اليوم، مع مبعوث وزير الخارجية الإيطالي نيكولا اورنلادو، سبل تعزيز العلاقات الثنائية.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية "وال"، أن الجانبين بحثا أيضا - خلال اللقاء الذي عقد بحضور سفير إيطاليا لدى ليبيا جوزيبو بوتشينو- آخر تطورات الوضع في ليبيا.

يأتي ذلك، في إطار حراك دولي نشط خلال الفترة الأخيرة، مع قرب انتهاء خارطة الطريق المعتمدة من قبل ملتقى الحوار السياسي الليبي برعاية الأمم المتحدة، وذلك في 22 يونيو الجاري.