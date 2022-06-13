مراجعو الاتحاد الأوروبي ينتقدون عدم التدقيق بالضوابط الحدودية التي فرضت بسبب كورونا

قالت المحكمة الأوروبية للمراجعين إنه لم يتم التدقيق بشكل كافي في الضوابط الحدودية بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والتي تم فرضها خلال جائحة كورونا من أجل احتواء تفشي الفيروس.

ووجدت المحكمة في تقرير نشرته، اليوم الإثنين، أن المفوضية الأوروبية قامت بتنسيق الإجراءات "بشكل سيئ" ولم تجمع معلومات كافية بشأن الضوابط الحدودية التي وضعتها الحكومات الوطنية.

وقال بوديليو تومي موجوروزا عضو المحكمة، في بيان صحفي، "على اعتبار أن حرية حركة الأشخاص هي إحدى الحريات الأساسية الأربع للاتحاد الأوروبي وأنها في قلب المشروع الأوروبي منذ بدايته، كان يتعين على المفوضية أن تتحقق بعناية من أن القيود التي تم فرضها خلال فترة كوفيد كانت كلها ملائمة ومبررة".

وأوضح التقرير أن الرقابة غير الكافية على قيود السفر تعني أنه لم يتم الالتزام باتفاقية شنجن، التي تسهل حرية السفر داخل الاتحاد الأوروبي، في كل الأوقات.