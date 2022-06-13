متابعة أعمال التطوير الجارية بالمعادي والبساتين ودار السلام وإزالة التعديات بحلوان

قامت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية بجولة تفقدية ميدانية اليوم شملت متابعة أعمال التطوير للمشروعات المقامة بنطاق أحياء المعادي و البساتين ودار السلام و حل كافة المشكلات التي يعاني منها المواطن بشكل جذري بحضور رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية والمتابعة الميدانية.

وبدأت عبد المنعم جولتها بمرور ميداني بنطاق حي دار السلام حيث تفقدت حالة الإشغالات والنظافة بشارع ٩ حدائق المعادي بنطاق حي دار السلام، ووجهت بتكثيف حملات النظافة وإزالة كافة التراكمات والعمل على مدار اليوم من خلال دوريات النظافة ورفع كافة المستجدات إلى جانب رفع كافة الإشغالات ومخالفات المحلات والباعة الجائلين بنطاق الشارع والانتهاء من أعمال المرافق.

أما فيما يخص مخالفات البناء، شددت عبد المنعم على ضرورة إيقاف كافة أعمال البناء المخالفة للقانون من خلال أعمال الرصد و المتابعة المستمرة ووقف الأعمال المخالفة في المهد في إطار التصدي والقضاء على ظاهرة البناء العشوائي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما واصلت نائب المحافظ جولتها بتفقد أعمال التطوير والخدمات المقدمة بحي المعادي للوقوف على مستوى الخدمات على أرض الواقع بحضور اللواء احمد جودة رئيس الحي وجميع الأجهزة التنفيذية والمتابعة الميدانية حيث تفقدت أعمال التطوير بشارع ٩ أمام محطة مترو المعادي و ميدان المحطة ، موجهة بسرعة الانتهاء من مشروع الصرف الصحي به بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، وكذلك سرعة الانتهاء من أعمال التطوير ورفع كفاءة خطة تطوير الشوارع بنطاق الحي والتي تتم حاليا بالتنسيق مع المجتمع المدني، وتحديد جدول زمني لإنهاء كافة الأعمال من خلال إضافة اللمسة الجمالية لإبراز الأعمال بالشكل الحضاري اللائق.

وطالبت نائب المحافظ باستنفار جميع رؤساء الأحياء بالمنطقة الجنوبية والتواجد بين المواطنين لسرعة التعامل مع أي شكاوى وتحسين مستوى الخدمات وعلى رأسها تحسين مستوى النظافة ورفع القمامة أولا بأول مع ضرورة المتابعة المستمرة والتواصل المستمر مع المواطنين للاستماع إلى شكواهم وحلها بصورة سريعة.

كما شددت على ضرورة وجود أفراد المتابعة الميدانية ومشرفي المربعات بصفة يومية والمرور بنطاق الحي على مدار الساعة للنهوض والارتقاء بمنظومة النظافة وللحد من المخالفات المتكررة وتكثيف الحملات لرفع الإشغالات ومخالفات المحلات و الكافيهات والباعة بالتنسيق مع شرطة المرافق لشن حملات مستمرة على الطرق الرئيسية و الشوارع الداخلية للحفاظ على المظهر الحضاري وتحقيق الانضباط بجميع الشوارع.

وفى نفس السياق، تابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم الحملة المكبرة لتنفيذ لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف بحي حلوان بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية وقوات إنفاذ القانون وذلك في إطار خطة الدولة لاسترداد الأراضي المتعدى عليها ورفع كافة المخالفات واتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة بعدم عودة التعديات مرة أخرى طبقا لتعليمات محافظ القاهرة.

وفي هذا الصدد، قامت الأجهزة المعنية برئاسة حي حلوان بحضور كريم عادل مسئول ملف التعديات بالمنطقة الجنوبية ومسئول الإزالات والمتابعة الميدانية ومشرف المربع بحي حلوان بتنفيذ إزالة في المهد علي ارض زراعية بمنطقة حلوان البلد عبارة عن تجريف و تبوير الأرض و تم إرجاع الشيء لأصله عن طريق حي حلوان و بالتنسيق مع جمعية حلوان البلد الزراعية و مديرية الزراعة بالقاهرة و بمعاونة الأجهزة المعنية.

وأكدت نائب المحافظ أن جميع الأجهزة التنفيذية بأحياء المنطقة الجنوبية تبذل قصاري جهدها للحد من المخالفات وفقا لتوجيهات القيادة السياسية بترسيخ هيبة الدولة كاملة وتنفيذ الإزالة الفورية لأي مخالفات بناء يتم رصدها من قبل المتابعة الميدانية ومنظومة المتغيرات المكانية وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

كما شددت عبد المنعم على رؤساء أحياء المنطقة الجنوبية وأجهزتها التنفيذية بالمتابعة المستمرة لرصد أية تعديات وإزالتها في المهد قبل أن يصعب إزالتها إلى جانب توفير كافة المعدات وفرق العمل للتصدي لكافة محاولات خرق القانون واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها طبقا للقرارات الأخيرة والتي اقرها مجلس الوزراء.