السياحة: لا يحق للفنادق التابعة للوزارة منع أي سيدة من الإقامة لأي سبب

كشف عبد الفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار لرقابة على المنشآت الفندقية، حقيقة منع السيدات أقل من 40 سنة من دخول الفنادق.

وأوضح «العاصي»، في اتصال هاتفي لبرنامج «صالة التحرير» مع الإعلامية عزة مصطفى، على فضائية «صدى البلد» مساء الأحد، أن واقعة منع السيدة كانت منذ فترة ولم يكن الفندق تحت إشراف وزارة السياحة، ولكنه يتبع الإدارات المحلية بمحافظة الإسكندرية.

ولفت إلى أن هناك عددا من الفنادق التي تعمل وفقا لتراخيص تحصل عليها من المحليات بعيدة عن وزارة السياحة، مضيفا أن بعض القرى عبارة عن إسكان سياحي لا تدار باسم الوزارة -ولكن هناك يطلقون على أنفسهم قرى سياحية-.

وعن مشكلة منع «غير المتزوجين» من الإقامة بالفنادق، قال: «الفنادق الخاضعة لإشراف الوزارة لا تستطيع إدارتها أن تمنع أي أحد أو سيدة من دخولها لأي سبب طالما الغرف متاحة».

يأتي ذلك على خلفية واقعة منع الفنانة نجلاء بدر من الإقامة في أحد فنادق العلمين بالساحل الشمالي، بعد رفض تسكينها بسبب تواجدها وحدها داخل الفندق.

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