بوتين يعفي ناتاليا بوكلونسكايا من مهماهما بوكالة التعاون في رابطة الدول المستقلة

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أعفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نائبة رئيس الوكالة الفدرالية للتعاون في رابطة الدول المستقلة، ناتاليا بوكلونسكايا، من منصبها اليوم الاثنين.

وجاء في نص الأمر الرئاسي الذي تم نشره على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية: "تم إعفاء ناتاليا بوكلونسكايا فلاديميروفنا من منصب نائبة رئيس الوكالة الفيدرالية الخاصة بشؤون رابطة الدول المستقلة، والمواطنين الذين يعيشون في الخارج، والتعاون الإنساني الدولي"، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

من جانبها أعلنت بوكلونسكايا أن استقالتها كانت بسبب نقلها إلى وظيفة أخرى.

وكتبت في قناتها على "تيليجرام": "أنا ممتنة لرئيسنا على دعمه وثقته".

وأصبحت بوكلونسكايا نائبة لرئيس الوكالة الفيدرالية الخاصة بشؤون رابطة الدول المستقلة في فبراير الماضي.