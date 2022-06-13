التأمين الصحي الشامل: الانتهاء من محافظات المرحلة الأولى خلال الفترة من 6 أشهر إلى عام

أعلن الدكتور حسام صادق، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، الانتهاء من تطبيق المنظومة في محافظات المرحلة الأولى خلال الفترة من 6 أشهر إلى عام.

وأضاف «صادق»، في اتصال هاتفي لبرنامج «اليوم» على فضائية «dmc» مساء الأحد، أن المرحلة الأولى بدأت منذ عام 2019 في انطلاقا من بورسعيد إلى أن وصلت للأقصر في 2021.

ولفت إلى أنه سيتم العمل في محافظات البحر الأحمر وقنا ومرسى مطروح قريبا، كما سيتم العمل بالتوازي مع باقي محافظات المرحلة الأولى.

وأكد أن هناك حزمة خدمات يقدمها التأمين الصحي الشامل تبدأ بالكشف الدوري وأكثر من 800 تحليل معملي وأكثر من 1300 إلى 1400 عملية جراحية وتغطي علاج الأورام والغسيل الكلوي وزراعة الأعضاء والنخاع.

https://www.youtube.com/watch?v=8jRSEB-DGCE