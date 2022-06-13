الجيش الصومالي يعلن قتل 10 إرهابيين وسط البلاد

نفذ الجيش الصومالي، عمليات عسكرية في محافظة هيران بوسط البلاد، أسفرت عن مقتل 10 عناصر من مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة.



وقال قائد الجيش، العميد أذوا يوسف راغي لوسائل إعلام الدولة :” إن الهدف من العملية العسكرية كان منع العمليات الإرهابية والقضاء على العناصر الإرهابية، بحسب ما ذكرت اليوم الاثنين وكالة الأنباء الصومالية (صونا).



كان الجيش الصومالي قد كثف في الآونة الأخيرة من عملياته العسكرية ضد فلول مليشيات الشباب المتطرفة حيث نجح مؤخرا، في استعادة العديد من القرى في جنوب ووسط البلاد،بحسب صونا.



وتشن حركة الشباب منذ تأسيسها مطلع 2004،هجمات في الصومال بهدف السيطرة على الحكم وتطبيق نهجا صارما للإسلام ، ما أسفر عن مقتل المئات من العسكريين والمدنيين.