محافظ أسيوط يؤكد أهمية تدريب ورفع كفاءة العاملين لتحديث بنية الجهاز الإداري

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أهمية تدريب وتأهيل ورفع قدرات العاملين بالديوان العام والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ومديريات الخدمات، وإعداد الكوادر اللازمة في المجالات المختلفة من خلال تقديم سلسلة من الدورات التدريبية بهدف تنمية قدرات العاملين ورفع كفاءتهم وتطوير مهاراتهم الوظيفية وتحقيق نقلة نوعية على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع المصالح الحكومية المختلفة.

ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة لرفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ووفقًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة.

وأشار محافظ أسيوط، إلى أهمية الدورات التدريبية التي يتم تنفيذها بمركز التدريب بالديوان العام والتي تهتم بالتركيز على تدريب العنصر البشري وتدريب العاملين في الجهاز التنفيذي على علوم الحاسب الآلي لمواكبة عملية التطور التكنولوجي، وتحديث بنية الجهاز الحكومي خاصة في مجال رقمنة وميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتمكين التحول الرقمي كأحد أهم الأدوات التي تنفيذها الدولة في الوقت الحالي لتحقيق العدالة الاجتماعية وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين، وتفعيل سرعة إنجاز الأعمال اليومية التي يؤديها الموظفون مما يؤدى إلى زيادة إنتاجهم وتسهيل وتنشيط إجراءات العمل.

من جانبه أوضح أحمد مدكور مدير مركز التدريب بالديوان العام، أنه بناءً على توجيهات محافظ أسيوط والمهندس صلاح شحاتة مساعد وزير التنمية المحلية، بشأن رفع كفاءة العاملين وتنمية قدراتهم ومسايرة التطور السريع في مجال نظم المعلومات قام المركز خلال الربع الأخير من العام الحالي بتنظيم مجموعة من البرامج التدريبية للعاملين بالديوان العام والوحدات المحلية بالمراكز والأحياء والقرى في مجال الإطار النظري للتحول الرقمي استفاد منها 69 من العاملين وفي مجال صقل مهارات العاملين بالموارد البشرية استفاد منها 62 من العاملين.

وفي مجال تنمية المهرات السلوكية وإدارة المواهب استفاد منها 71 من العاملين وفي مجال الحاسب الآلي (Word – Excel – Net Work) استفاد منها 58 من العاملين.

ولفت إلى أنه في جميع التدريبات تمت بالاستعانة من خلال متخصصين من العاملين بالمحافظة وخريجي TOT، وقادة المستقبل بمركز تدريب سقارة، مؤكدًا أن المركز يخدم جميع أبناء أسيوط بمختلف أعمارهم وفي جميع مجالات التدريب على الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية والتنمية البشرية.

وتم اعتماد المركز من جهات عديدة كالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وشركة "ICDL" مما يجعله في مقدمة المراكز المتميزة.