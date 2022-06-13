تايلاند: 1801 إصابة و15 حالة وفاة جديدة بكورونا

سجلت تايلاند 15 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا و1801 حالة إصابة، خلال الساعات الـ24 الماضية، طبقا لما أعلنته وزارة الصحة العامة صباح اليوم الاثنين.

وذكرت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية اليوم أنه خلال الساعات الـ24 الماضية، خرج 2330 مريضا من المستشفيات بعد تعافيهم.

ومنذ بدء الجائحة أوائل عام 2020، تم تسجيل 4 ملايين و486 ألفا و664 حالة إصابة، من بينها مليونان و263 ألفا و229 حالة هذا العام مع تعافي أربعة ملايين و434 ألفا و529 بشكل كامل حتى الآن.

وبلغت حصيلة الوفيات 30 ألفا و349 حالة منذ بدء الجائحة، من بينها ثمانية آلاف و651 حتى الآن هذا العام.