انتشال جثمان شاب سقط في مياه الملاحة بالإسكندرية

تمكن فريقا "الإنقاذ النهري، وغواصين الخير" في الإسكندرية، أمس الأحد، من انتشال جثة شاب يدعى"إ.ا"، بعد العثور عليه؛ إثر غرقه جراء سقوطه في مياه ملاحة تابعة لنطاق دائرة قسم شرطة سيدي جابر.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث سقوط شخص في مياه الملاحة، أمام مطار النزهة، وأدى ذلك إلى غرقه.

وبانتقال الكول الأمني، رفقة سيارات الإسعاف، وفريق الإنقاذ النهري التابع لإدارة الحماية المدنية، وغواصين الخير إلى موقع البلاغ، تبين من الفحص سقوط الشخص في المياه، ولم يتمكن من إنقاذ نفسه.

ووفقًا لمصدر أمني، تم انتشال جثة الغريق من المياه، ونقلها إلى المشرحة، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة، لتباشر التحقيق.