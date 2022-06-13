إندونيسيا تعتزم استيراد 3 ملايين جرعة من اللقاحات بسبب انتشار الحمى القلاعية

تعتزم إندونيسيا استيراد 3 ملايين جرعة من اللقاحات للماشية، بسبب انتشار مرض الحمى القلاعية في المزيد من الأقاليم.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الاثنين، بأنه قد تم تسليم الدفعة الأولى من اللقاحات أمس الأحد، بحسب ما ورد في بيان لوزارة الزراعة.

ومن المقرر أن تصل نحو 800 ألف جرعة من اللقاحات خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقد أصيب أكثر من 151 ألف حيوان بالمرض في 18 إقليما و180 منطقة، مقابل إصابة نحو 20 ألف حيوان في مطلع يونيو، بحسب ما ورد في بيانات حكومية.

وقالت وزارة الزراعة في بيان لها اليوم الاثنين، إن اللقاحات المحلية تعتبر قيد الإنتاج في الوقت الحالي، ومن المقرر أن تكون جاهزة بحلول نهاية أغسطس.

وقد شكلت الحكومة فريق عمل للقيام بإجراءات للحد من انتشار المرض.